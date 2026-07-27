«Ривер Плейт» пытается купить лидера «Спартака» Барко, но в Аргентине не слишком верят в трансфер

Аргентинский «Ривер Плейт» не оставляет попыток осуществить трансфер лидера «Спартака» полузащитника Эсекьеля Барко. Однако, как сообщает аккаунт La Pagina Millonaria, переход представляется маловероятным.

По данным источника, причиной являются высокие финансовые требования московского клуба. Два года «Спартак» купил футболиста у «Ривер Плейта» за €14 млн и хочет компенсировать большую часть затрат. Портал Transffermarkt оценивает 27-летнего футболиста в €16 млн. «Ривер Плейт» рассчитывал потратить гораздо меньшую сумму.

Сам Барко на вопрос о своем будущем говорит уклончиво, но утверждает, что его все устраивает в «Спартаке».

Источник констатирует, что этим летом переход Барко в «Ривер Плейт» становится маловероятным. Вероятно, аргентинский клуб постарается повлиять на решение футболиста при обсуждении нового контракта со «Спартаком» и через год постараться забрать его свободным агентом.

«Спартак» в первом туре РПЛ крупно обыграл дебютанта высшего дивизиона «Родину» (3:0).