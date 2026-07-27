Атака БПЛА на регионы России 27 июля: сколько дронов сбито, последние новости

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 276 украинских беспилотников над 18 регионами, Крымом, Краснодарским краем, Татарстаном, Удмуртией, а также над Черным и Азовским морями, пишет ТАСС.

За ночь уничтожили 276 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Воронежской области сбили девять дронов

Губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. При этом опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

В Геленджике отменили угрозу атаки

Ночью в Геленджике объявляли опасность атаки БПЛА. Позже глава города Алексей Богодистов сообщил об отмене режима угрозы и отметил, что опасности для жителей и туристов нет.

В Татарстане частично отменили ограничения

Главное управление МЧС по Татарстану сообщило об отмене угрозы атаки беспилотников в Чистополе, Заинске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. При этом режим беспилотной опасности на территории республики продолжает действовать.