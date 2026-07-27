Ночная атака изменила жизнь Ростова: появились данные о погибших и раненых
Юрий Слюсарь сообщил о гибели супругов при атаке БПЛА на Ростов
В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников погибли 2 человека. Еще 5 жителей города получили ранения различной степени тяжести.
Губернатор сообщил о последствиях атаки
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди погибших оказалась супружеская пара.
По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть подросток. Еще одному человеку с легкими травмами помощь оказали на месте.
Пострадавших доставили в больницы
Остальных жителей, получивших ранения, госпитализировали. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.
Ситуация находится на контроле региональных властей.