Ночная атака изменила жизнь Ростова: появились данные о погибших и раненых

Юрий Слюсарь сообщил о гибели супругов при атаке БПЛА на Ростов

Общество

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников погибли 2 человека. Еще 5 жителей города получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор сообщил о последствиях атаки

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди погибших оказалась супружеская пара.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть подросток. Еще одному человеку с легкими травмами помощь оказали на месте.

Пострадавших доставили в больницы

Остальных жителей, получивших ранения, госпитализировали. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

Ситуация находится на контроле региональных властей.

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