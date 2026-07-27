Пожарные у ТЦ «Радуга»: стало известно, что на самом деле случилось в Кемерове

В воскресенье, 26 июля, в Рудничном районе Кемерова внимание прохожих привлек пожарный расчет, стоящий у торгового центра «Радуга». Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Кемерово», сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, автор кадров не исключил, что внутри здания могло произойти возгорание или другая чрезвычайная ситуация. Однако в областном МЧС корреспондентам VSE42.Ru опровергли эти предположения.

По информации спасательного ведомства, сигналов о пожаре в «Радуге» в службу не поступало. Вместе с тем в соцсетях очевидцы сообщали, что слышали внутри торгового центра звуки тревоги. Как позже выяснилось, причиной стала техническая накладка — сработала пожарная сигнализация, которая в итоге оказалась ложной. Пострадавших и реальной угрозы огня не было.

Ранее сообщалось, что в центре Кемерова дети беспрепятственно проникают на территорию заброшенного хлебзавода, где недавно был пожар.