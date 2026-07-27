«Работали практически за бесплатно»: директор частной компании обманывал 12 охранников

В Кузбассе руководство частного охранного предприятия попало под пристальное внимание надзорных органов. Как выяснила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, директор компании систематически занижал выплаты своим подчиненным. По факту 12 сотрудников работали практически за копейки — их заработная плата не достигала даже федерального минимума, который на сегодняшний день в регионе составляет ₽27 тыс., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным проверяющих, предприниматель умышленно игнорировал фактически отработанное время, урезая зарплату персоналу. При этом он осознавал, что люди находятся на постах гораздо дольше, чем было оплачено. Однако никаких доплат за переработки не производилось. Директор предприятия выбрал такую стратегию ведения бизнеса ради собственной экономии. Довольно долгое время нарушение закона оставалось незамеченным, пока в организацию с внезапной проверкой не приехали сотрудники прокуратуры.

Теперь в отношении недобросовестного работодателя возбуждено дело за невыплату зарплаты в полном объеме. Правоохранители продолжают следить за развитием ситуации, чтобы не допустить новых нарушений прав трудящихся.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства произведены перерасчет и выплата заработной платы в размере более ₽226 тыс.», — сообщает транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что только треть HR-специалистов по-настоящему счастливы на работе.