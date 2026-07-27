«Вашингтон» Овечкина будет самым тяжелым в НХЛ: капитан добавил свои 108 кг

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» будет самым тяжелым в НХЛ в следующем сезоне. Такие подсчеты провел портал Elite Prospects.

Средний вес игроков «Столичных» составляет 205 фунтов (93,79 кг), что на 0,31 кг больше, чем у «Даллас Старз». Самыми легковесными оказались «Колорадо Эвеланш» — «всего» 88,46 кг.

Победу в этом показателе «Вашингтону» обеспечили белорусский нападающий Алексей Протас (113,85 кг), капитан команды Александр Овечкин (107,95 кг), защитник Винсент Деарне (102,97 кг).

Кроме того, «Вашингтон» — еще и одна из самых высоких команд лиги (средний рост 187,96 см). Выше только «Даллас» (188,52 см), «Флорида Пантерз» (188,58 кг) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (188,82 см).

«Вашингтон» в минувшем сезоне не попал в плей-офф. Летом команда активно поработала на трансферном рынке, заполучив нападающих Алекса Така, Джордана Кайру, Буна Дженнера и защитника Винсента Деарне.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали коллекционную карточку Александра Овечкина за $256 тыс.