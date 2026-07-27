Губерниев порекомендовал Дзюбе вложиться в подмосковный футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы. 37-летний рекордсмен российского футбола в настоящее время находится без клуба в статусе свободного агента.

Комментатор считает, что известный форвард мог бы вложиться в подмосковный футбол.

«Дзюбе я уже сказал, что ему нужно срочно брать под крыло «Металлист» из Королева. Помогать финансово подмосковному футболу. Быть мотором, может, играющим тренером. Опробовать на себе какие‑то истории», — сказал Губерниев.

Он пояснил, что гендиректор «Металлиста» является его другом — так что составить протекцию и обеспечить лояльность не составит труда. Губерниев отметил, что Дзюбе не надо платить зарплату — он может содержать клуб на собственные средства.

Артем Дзюба провел в РПЛ 470 матчей, забив 177 мячей. Последним клубом бомбардира был тольяттинский «Акрон». В минувшем сезоне нападающий забил восемь мячей и сделал пять ассистов в 26 матчах.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первого тура РПЛ. «Акрон» без Дзюбы потерпел крупное поражение от «Зенита» (0:5).