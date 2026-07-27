Ракетная опасность в Свердловской области: жителей срочно призвали укрыться

В Свердловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает URA.RU.

В регионе включили сигнал тревоги

Утром 27 июля 2026 года в Свердловской области объявили ракетную опасность. Сообщение о введении режима поступило в 08:50.

МЧС обратилось к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Жителям рекомендовали укрыться

Спасатели призвали граждан как можно быстрее перейти в защищенные места. В качестве укрытий рекомендованы метро, подземные парковки, подвальные помещения и специально оборудованные убежища.

Также жителям напомнили о необходимости находиться подальше от окон во время действия сигнала опасности. Информация о причинах объявления ракетной угрозы и ее продолжительности на данный момент не приводилась.