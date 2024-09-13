Северное сияние окрасило в разные цвета небо в городах России

В ночь на 13 сентября жители многих городов России наблюдали в небе северное сияние, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент сделал подборку фото, опубликованных россиянами в соцсетях. Он пришел к выводу, что в каждом городе небо было окрашено разными цветами.

Северное сияние вызвано магнитными бурями. В этот раз свидетелями красивого природного явления стали жители Кузбасса. В Междуреченске небо озарилось малиновым светом. Беловчанин Степан Почанкин опубликовал в соцсетях фото нежно-розового неба. Под Новокузнецком ночное небо переливалось разными цветами: от нежно-розового до фиолетового.

Над Алтаем жители зафиксировали багрово-фиолетовые вспышки. Россияне из Сибири и северной части страны также стали свидетелями северного сияния. Небо Тюмени покрылось светло-зелеными неоднородными полосами.

Природное явление удивило даже жителей тех городов, которые расположены ближе к экватору или, напротив, находятся далеко на востоке. Обычно им не удается рассмотреть сияние. В этот раз небо окрасилось в фиолетовый цвет.

Ранее сообщалось, что Игорь Чашей пояснил жителям Подмосковья связь северного сияния с магнитными бурями.