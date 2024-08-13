Жителям Подмосковья объяснили, почему в регионе возникло северное сияние

Полярное сияние, которое жители Подмосковья могли увидеть минувшей ночью, появилось в регионе из-за сильных магнитных бурь. Об этом Regions рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Игорь Чашей.

По его словам, это природное явление может возникать в любое время года, оно является следствием мощнейших вспышек на поверхности Солнца.

«В обычном состоянии наше светило производит водородно-гелиевую плазму, иначе называемую солнечным ветром. Однако каждые 11 лет на поверхности Солнца растет число пятен, которые усиливают порывы солнечного ветра, провоцируя возникновение геомагнитных бурь на планете. Одним же из наиболее ярких проявлений этих бурь как раз и является северное или полярное сияние», — сказал Чашей.

О том, влияет ли полярное сияние на здоровье людей, читайте в материале Regions.

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