Комментатор Генич проиграл ставку на матч Уругвай — Кабо-Верде

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проиграл ставку в букмекерской конторе на исход матча Уругвай — Кабо Верде во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Генич продемонстрировал купон со ставкой на победу Уругвая с форой -1,5 и коэффициентом 2.28. Комментатор поставил на событие 21,5 тыс. руб., выигрыш бы принес ему более 49 тыс. руб.

«Уругвай подвел. Не ожидал. Но за Ленини можно порадоваться», — написал Генич в соцсетях.

Матч Уругвая и Кабо-Верде завершился со счетом 2:2. Первый в истории гол африканской команды на чемпионатах мира забил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. Он поразил ворота Фернандо Муслеры дальним ударом со штрафного.

Сборные Кабо-Верде и Уругвая набрали по два очка после двух туров. При этом шансы дебютантов мундиаля пройти в плей-офф представляются более высокими, чем у двукратных чемпионов мира. В заключительном туре Кабо-Верде играет с Саудовской Аравии, а Уругваю предстоит матч с грозными испанцами.