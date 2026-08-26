Шишечный ажиотаж и стеклянные шары: жители Подмосковья едут в Павловский Посад за новогодним настроением в конце лета

В самом конце лета, когда до школьных звонков остаются считанные дни, в подмосковный Павловский Посад съезжаются сотни туристов. Цель — не обычный отдых, а зимнее настроение. Источником новогодней магии служит фабрика елочных игрушек «Иней», где в это время кипит работа. Производство готовится к предстоящему сезону праздников, а посетители, оказавшись в цехах, наблюдают волшебство: как из раскаленной стеклянной капли рождаются хрупкие елочные украшения, сообщил REGIONS.

По словам мастера по декорированию Елены Славер, в этом году спрос на классику остается неизменно высоким — сказочные герои, новогодние сюжеты и разноцветные шары разлетаются мгновенно. Однако настоящая сенсация сезона — ажиотаж вокруг стеклянных шишек. Их покупают десятками, разных размеров и оттенков, делая запас на несколько новогодних праздников вперед. Туристы, по словам сотрудников, просто не дают им залежаться на полках.

Экскурсионная программа фабрики неизменно получает восторженные отклики. После того как гости знакомятся с работой стеклодувов и художников, их приглашают на мастер-классы — каждый участник может собственноручно расписать стеклянный шар и увезти его на память. Финальный аккорд экскурсии — чаепитие у русской печи в деревянном домике на территории фабрики. Этот штрих, по признанию многих посетителей, создает полное ощущение сказки.

Подмосковье давно и прочно ассоциируется со стеклянным елочным промыслом. Помимо «Инея», здесь работают и другие известные производства. Одно из старейших — фабрика «Елочка» в Высоковске Клинского района, которая сохраняет традиции стеклодувного ремесла еще с конца XIX века. Здесь можно побывать в музее «Клинское подворье» и увидеть аутентичную школу росписи. Более молодой игрок на рынке — «Стиль Студия» из Химок, основанная около двух десятилетий назад выходцами из павловопосадской фабрики. Это предприятие специализируется на сложных, нетривиальных формах: шарах с фигурками внутри, подвижных цветочных композициях и витиеватых стеклянных элементах. Но именно «Иней» сохраняет статус главного места, куда стремятся попасть все, кто мечтает прикоснуться к новогоднему чуду еще до наступления осени.

Ранее сообщалось, что Подмосковье обошло популярные курорты по туристическому потоку.