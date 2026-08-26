Ученые выяснили, что многоязычие сохраняет мозг молодым — объясняет врач из Химок

На форуме Федерации нейронаучных обществ ученые представили данные, которые могут заставить по-новому взглянуть на изучение иностранных языков. Исследователи обнаружили, что у людей, владеющих несколькими языками, мозг демонстрирует признаки, характерные для более молодого возраста. Врач-методист Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян в беседе с REGIONS прокомментировала эти выводы и объяснила, что стоит за этой корреляцией.

Специалист уточняет: речь не идет о том, что знание четырех языков буквально омолаживает мозг на определенное количество лет. Ученые сравнивали когнитивные показатели участников с теми параметрами, которые в среднем характерны для их возрастной группы. И оказалось, что у полиглотов эти показатели чаще соответствуют более молодым людям.

«Наблюдалась своеобразная зависимость: у людей, владевших двумя языками, показатели „возраста мозга“ были примерно на шесть лет моложе, у говоривших на трех — примерно на семь лет. Самый впечатляющий результат продемонстрировали люди, использующие четыре языка. Их мозг оказался моложе в среднем на 13 лет», — рассказала Эвелина Овнанян.

Почему так происходит? По словам Овнанян, при использовании нескольких языков мозг вынужден постоянно решать сложную задачу: выбирать подходящее слово, переключаться между языковыми системами, удерживать внимание и подавлять информацию, которая в данный момент не нужна. Это требует активной работы отделов, отвечающих за внимание, память и контроль. Именно постоянная тренировка этих функций, по мнению исследователей, может помогать сохранять когнитивную устойчивость с возрастом.

«Многоязычие связано с более „молодыми“ характеристиками мозга, а не доказано как способ физически омолодить мозг», — добавила Овнанян.

Однако врач подчеркивает: состояние мозга зависит не только от языковой практики. На него влияет целый комплекс факторов — уровень образования, регулярная физическая активность, качество сна, социальная вовлеченность и сбалансированное питание. Языки — лишь один из инструментов, но, как показывают исследования, очень эффективный. Так что тем, кто давно хотел начать учить иностранный, — самое время попробовать. И дело не только в карьере, но и в здоровье собственного мозга.

«Особенно интересно, что эффект зависел не только от количества языков. Исследователи отмечали более выраженную связь у людей, которые начали изучать дополнительные языки раньше и достигли высокого уровня владения ими», — говорит медик.

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