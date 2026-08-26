Психолог предупредила о новой цифровой зависимости

Психолог Екатерина Каталина заявила, что постоянные консультации с нейросетями могут перерасти в настоящую зависимость, когда человек теряет способность принимать простые решения без подсказки алгоритма — в этом случае, по ее словам, уже требуется помощь специалиста. Об этом сообщает НСН.

Специалист пояснила, что само по себе обращение к искусственному интеллекту за советом не является патологией. Проблема возникает, когда пользователь не может обойтись без рекомендаций нейросети в повседневных вопросах. Если человек перестает доверять собственному мнению и каждое решение согласует с алгоритмом, это тревожный сигнал. Каталина посоветовала в такой ситуации остановиться и проанализировать свое поведение, а при необходимости обратиться к психологу.

Она также подчеркнула разницу между советом нейросети и разговором с близким человеком. Друг учитывает эмоции, характер и конкретные обстоятельства собеседника, проявляя эмпатию. Нейросеть же выдает ответ на основе заложенных данных и статистических закономерностей, лишенных живого чувствования. Поэтому Каталина считает здоровым подход, когда человек сначала принимает решение самостоятельно, а уже затем использует ИИ для проверки или для получения альтернативного взгляда.



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