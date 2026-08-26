В больнице Подольска успешно прооперировали пожилую женщину с 6-сантиметровым желчным камнем

Специалисты Подольской областной клинической больницы успешно прооперировали пожилую женщину с 6-сантиметровым желчным камнем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась пенсионерка, которая жаловалась на боли в правом подреберье, тошноту и рвоту. На протяжении многих лет она страдала от желчнокаменной болезни, но откладывала операцию.

В ходе обследования врачи выявили у пациентки острый холецистит и направили ее на операцию. Лапароскопическим методом они удалили ей крупный желчный пузырь. Его размеры составляли 6х3х3 см.

После операции женщина некоторое время провела в отделении реанимации. Когда ее показатели стабилизировались, она была переведена в отделение хирургии. На пятые сутки после операции женщину выписали.

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