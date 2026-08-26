В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям об опасности сжигания сухой травы

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона об опасности сжигания сухой травы. Профилактические беседы прошли в поселке Бакшеево в Шатуре.

По словам огнеборцев, сжигать сухую траву у деревьев и хозяйственных построек опасно, так как пламя может быстро на них перекинуться. Кроме того, дым от горящей травы очень вреден для здоровья.

Жителей призвали держать на участках средства для пожаротушения и емкости с водой. В доме рекомендуется установить пожарные извещатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей 1 сентября.