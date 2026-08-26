В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве местной жительницы

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве местной жительницы, 30-летнего местного жителя обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в июле 2025 года обвиняемый находился вблизи лесного массива, расположенного возле коттеджного поселка «Красный Стан» в Можайском округе, где заметил местную жительницу, проследовал за ней и напал. Он потребовал передать ему имущество и нанес женщине не менее 11 ударов ножом в область туловища. Когда она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый похитил ее сумку и мобильный телефон.

Через несколько дней злоумышленник угнал автомобиль, чтобы скрыться от уголовного преследования. Однако его местонахождение было установлено сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину задержали, его дело направили в Московский областной суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.