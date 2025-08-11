Сибдепо: в сети кузбасских магазинов «Красное&Белое» прекратили продажу алкоголя

По данным издания, информация о временном прекращении продажи алкогольной продукции появилась в телеграм-канале журналиста Ростислава Бардокина. Он сообщил, что соответствующие объявления опубликованы в магазинах Новокузнецка. Позже выяснилось, что такие же объявления размещены в магазинах сети по всему региону. Покупателей предупреждают, что с 11 августа продажа алкоголя прекращена. Корреспондент «Сибдепо» обратился за комментарием к сотруднику одного из магазинов.

«Не могу раскрывать», — заявил по телефону работник магазина.

Источник издания сообщил, что причина прекращения продажи алкоголя связана с отсутствием лицензии. Он не располагает данными, что стало причиной. Предположительно, на протяжении месяца компания будет заниматься оформлением необходимых документов. После получения лицензии покупатели снова смогут приобретать алкогольную продукцию. В объявлениях, размещенных на кассах магазинов, указано, что ограничения введены по техническим причинам.

Ранее стала известна причина массового отравления алкоголем в Адлере.