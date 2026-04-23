Жителей Подмосковья предупредили о новых штрафах за неоплату парковки

Со вторника, 28 апреля, в Подмосковье начнут действовать новые штрафы за неоплату платной парковки, изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях области. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, штраф для должностных лиц за данное нарушение составит 5 тыс. рублей, для юридических - 15 тыс. При этом для граждан размер штрафа остался без изменений — 2,5 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что оплатить парковку можно через СМС по номеру 7757 или мобильное приложение «Парковки России». Бесплатно размещать авто на платных парковках региона могут члены многодетных семей, владельцы электромобилей и мотоциклов, а также резиденты в ночное время.

Обжаловать штраф можно в Центре безопасности дорожного движения региона.

