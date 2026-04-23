Ветеран СВО рассказал об участниках программы «Герои Подмосковья»

Все участники региональной программы «Герои Подмосковья» имеют высшее образования, а также опыт обучения. Об этом заявил ветеран специальной военной операции, участник программы Олег Сицинский.

«Какого-то волнения не было. У нас у всех высшее образование, мы состоявшиеся люди со своим бэкграундом», — сказал старший лейтенант.

По его словам, высшее образование является одним из условий проекта. Он добавил, что многие из участников учатся всю жизнь.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

