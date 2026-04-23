Дома разрушены, транспорта нет: что известно о пострадавшем доме в Самаре после атаки БПЛА к этому часу

После ночного инцидента с падением обломков беспилотника на жилой дом в Самаре введены экстренные меры безопасности. Глава города сообщил о временном закрытии ключевых транспортных артерий и изменениях в работе метрополитена, пишет ТАСС.

Транспортный коллапс и меры безопасности

Утром 23 апреля 2026 года в Самаре введены временные ограничения для всех видов транспорта. Решение принято в связи с необходимостью ликвидации последствий падения обломков БПЛА и работы следственных групп на месте происшествия.

Ключевые изменения:

Перекрытие улиц: Ограничен проезд по дорогам, прилегающим к пострадавшему жилому дому. Конкретные участки патрулируются полицией.

Наземный транспорт: Движение автобусов, троллейусов и трамваев в центральной части города и в районе инцидента полностью приостановлено до особого распоряжения.

Работа метро: Самарский метрополитен продолжает функционировать почти в штатном режиме. Исключение составляет наземная станция «Юнгородок», которая закрыта для пассажиров.

Бесплатный вход: Глава города Иван Носков уточнил, что вход на работающие станции метро осуществляется без жетонов, чтобы ускорить пассажиропоток в условиях транспортного дефицита.

Обстановка в городе

По данным местных властей, основной удар пришелся на жилой сектор. Специалисты проводят оценку повреждений конструкций дома. Жителей призывают сохранять спокойствие, пользоваться только проверенными источниками информации и учитывать транспортные изменения при планировании маршрутов.

Напомним, Самарская область вошла в число 11 регионов, где из-за угрозы атак БПЛА были введены ограничения, включая временную приостановку работы аэропорта Курумоч.