Дома разрушены, транспорта нет: что известно о пострадавшем доме в Самаре после атаки БПЛА к этому часу
ТАСС: обломки БПЛА упали на жилой дом, движение транспорта парализовано
Фото: [сгенерировано нейросетью]
После ночного инцидента с падением обломков беспилотника на жилой дом в Самаре введены экстренные меры безопасности. Глава города сообщил о временном закрытии ключевых транспортных артерий и изменениях в работе метрополитена, пишет ТАСС.
Транспортный коллапс и меры безопасности
Утром 23 апреля 2026 года в Самаре введены временные ограничения для всех видов транспорта. Решение принято в связи с необходимостью ликвидации последствий падения обломков БПЛА и работы следственных групп на месте происшествия.
Ключевые изменения:
- Перекрытие улиц: Ограничен проезд по дорогам, прилегающим к пострадавшему жилому дому. Конкретные участки патрулируются полицией.
- Наземный транспорт: Движение автобусов, троллейусов и трамваев в центральной части города и в районе инцидента полностью приостановлено до особого распоряжения.
- Работа метро: Самарский метрополитен продолжает функционировать почти в штатном режиме. Исключение составляет наземная станция «Юнгородок», которая закрыта для пассажиров.
- Бесплатный вход: Глава города Иван Носков уточнил, что вход на работающие станции метро осуществляется без жетонов, чтобы ускорить пассажиропоток в условиях транспортного дефицита.
Обстановка в городе
По данным местных властей, основной удар пришелся на жилой сектор. Специалисты проводят оценку повреждений конструкций дома. Жителей призывают сохранять спокойствие, пользоваться только проверенными источниками информации и учитывать транспортные изменения при планировании маршрутов.
Напомним, Самарская область вошла в число 11 регионов, где из-за угрозы атак БПЛА были введены ограничения, включая временную приостановку работы аэропорта Курумоч.