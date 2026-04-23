Защитник ЦСКА пообещал «совсем другую игру» в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о неудачном отрезке в игре армейской команды. В 26-м туре РПЛ ЦСКА не смог обыграть дома «Ростов» (1:1).

Футболист подчеркнул, что для того, чтобы преодолеть такие непростые моменты, необходимо полностью отдаваться на поле. Круговой заверил, что команда полностью доверяет тренеру Фабио Челестини и верит в его идеи.

По мнению игрока, ЦСКА еще сможет побороться за бронзовые медали чемпионата, так как у конкурентов также будут непростые матчи, где они могут потерять очки. Особняком же стоит финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком».

«Что же до кубкового матча ¬— уверен, там будет совсем другая игра. «Спартак» не закрывается на своей половине, а предпочитает открытый футбол. Будет интересно», — сказал Круговой.

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ. Ранее шоумен Отар Кушанашвили заявил, что сезон для любимой команды провален и предложил немедленно уволить Фабио Челестини.