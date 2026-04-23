Ротенберга не назначат главным тренером «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что Роман Ротенберг не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера челябинской команды.

Функционер сообщил, что на данный момент определяется шорт-лист из возможных кандидатов, и Ротенберга в нем нет.

Роман Ротенберг является членом совета директоров московского «Динамо» и возглавляет сборную «Россия 25», а также занимается организацией детских турниров. После неудачного выступления бело-голубых в нынешнем сезоне (вылет в первом раунде плей-офф) Ротенберга называли основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо». Однако назначен был Леонид Тамбиев, ассистировавший Игорю Ларионову в СКА.

Ротенберг поддержал это назначение, заявив, что у «Динамо» одна задача — побеждать. Он сообщил, что в скором времени будет лично проводить тренировочный лагерь для сборной России до 18 лет.

Ранее назначение Леонида Тамбиева раскритиковал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.