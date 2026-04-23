В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 23 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах - I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 24 и 25 апреля, на большей части территории области установится II класс. Температура воздуха днем в этот период составит +6…+10°C, а ночью — от −4 до +4°C. По прогнозам метеорологов, будет переменная облачность, сопровождаемая порывистым северным ветром. Возможны осадки в виде дождя, мокрого снега или снега с дождем.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по телефону лесной охраны 8‑800‑100‑94‑00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.