Еще плюс 10% к чеку: эксперты назвали новую стоимость владения авто в 2026 году

Динамика цен и прогнозы на текущий год

Как сообщил журналу Motor коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, стоимость технического обслуживания в текущем году увеличится на 10%. Этот рост станет продолжением тренда прошлого года, когда чеки в автосервисах уже выросли на аналогичные показатели. Основными факторами подорожания эксперты называют удорожание запчастей и расходных материалов, которые продолжают расти в цене из-за логистических сложностей. Кроме того, на конечную стоимость влияют расходы на содержание самих техцентров, включая повышенные тарифы на аренду площадей и оплату коммунальных услуг. Общие инфляционные процессы также вынуждают дилеров индексировать стоимость работ.

Как защитить себя в автосервисе: рекомендации специалиста

На фоне роста стоимости услуг вопрос качества становится особенно острым. Автомобильный юрист Лев Воропаев предупредил водителей о рисках повреждения машины в ходе ремонта и предложил четкий алгоритм защиты прав. При обнаружении дефекта после работ необходимо сразу провести видеосъемку, зафиксировав повреждение так, чтобы в кадр попала окружающая обстановка техцентра — это послужит доказательством того, что ущерб был нанесен именно на территории сервиса. Также важно идентифицировать организацию, сняв на видео вывеску с названием и фактическим адресом. Юрист настоятельно рекомендует не подписывать акт приемки до тех пор, пока все претензии не будут официально зафиксированы в документах.