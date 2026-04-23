Дорожники Подмосковья провели ремонт ограждений в 10 округах
Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных автодорог в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы прошли на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи, улице Томилинской в Дзержинском, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Академика Янгеля в Красноармейске, улице Бородинской в Можайске. Кроме того, ремонт ограждений провели на улице Кирова в Лосино-Петровском, улице Жуковского в Луховицах, улице 3-го Интернационала в Коломне и 1-ой Московской в Серпухове, улице Пролетарской в деревне Ивановское и на 80-м км Каширского шоссе в Ступине.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.