В Наро-Фоминском для школьников провели образовательный тур на стройплощадке ЖК «Мартемьяново Клаб»

В Наро-Фоминском округе на территории ЖК «Мартемьяново Клаб», который возводит ФСК Family (входит в ГК ФСК), провели образовательный тур на стройплощадку для школьников, участниками стали учащиеся Троицкой гимназии, проходящие обучение в Малоэтажной академии. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Мероприятие направлено на раннюю профориентацию и погружение в реальные процессы загородного строительства. Участников познакомили с таунхаусами и квартирами в малоэтажных домах, принципами комплексного развития территорий, рассказали о формировании жилой среды и не только. Кроме того, для них провели мастер-класс по работе с керамическими блоками Porotherm, которые используются при строительстве жилого комплекса.

«Такие встречи дают гораздо больше, чем классическая экскурсия. Когда есть возможность пообщаться с профессионалами и задать вопросы, поработать с материалом, появляется живой интерес к профессии. По сути, это вклад в формирование будущих специалистов отрасли — тех, кто будет проектировать и строить завтра», — отметил генеральный директор ФСК Family Максим Белов.

Руководитель направления контент-маркетинга Porotherm Валерия Агаджанова добавила, что такие проекты позволяют делиться знаниями о современных технологиях и развивать культуру строительства.

ЖК представляет собой комплекс с малоэтажными корпусами и таунхаусами, на закрытой территории формируется развитая социальная и досуговая инфраструктура: детский сад, муниципальная школа, соседский центр с коворкингом, бесплатным тренажерным залом и детской комнатой и не только.

