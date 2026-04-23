Сковородки в трубочку и грелки на разрыв: Русский Халк едет удивлять Раменское с уникальной программой

Жителей Раменского городского округа ждет уникальное зрелище: 26 апреля в поселке Быково выступит знаменитый атлет из Люберец Сергей Агаджанян. Об этом пишет REGIONS .

Многократный мировой рекордсмен и заместитель президента Федерации силового экстрима России, известный под прозвищем Русский Халк, станет почетным гостем благотворительной ярмарки «ДАРИ». Мероприятие, организованное фондом «Дари Свет», направлено на поддержку нуждающихся и обещает стать одним из самых ярких событий весны в Подмосковье.

За гранью возможного: экстремальная программа Сергея Агаджаняна

Программа сценического экстрима, которую подготовил атлет, обещает поразить воображение даже искушенных зрителей. Русский Халк планирует продемонстрировать невероятную физическую силу, выполняя номера, которые кажутся невозможными. В программе заявлены эффектное скручивание стальных сковородок в трубочку, ломание металлических шпилек на весу и надувание до разрыва плотных медицинских грелок. Каждый номер требует не только колоссальной мышечной силы, но и специальной техники дыхания и концентрации.

Живой вес: силовые номера с запредельной нагрузкой

Одной из самых зрелищных и опасных частей выступления станут номера с экстремальным отягощением. Сергей Агаджанян планирует выполнять силовые упражнения, используя в качестве дополнительной нагрузки живых людей. Атлет продемонстрирует выносливость своего организма, удерживая на груди стоящих участников шоу. Подобные трюки подчеркивают статус «Русского Халка» как одного из самых мощных атлетов современности, способного выдерживать нагрузки, выходящие за рамки обычного человеческого понимания.

Где и когда: детали благотворительного мероприятия «ДАРИ»

Благотворительная ярмарка и силовое шоу пройдут в ближайшую воскресенье по адресу: поселок Быково, улица Полевая, дом 1. Начало основной программы запланировано на 12:00. Организаторы напоминают о возрастном цензе 12+ и приглашают всех желающих не только насладиться выступлением мирового рекордсмена, но и внести свой вклад в доброе дело. Сочетание зрелищного спорта и благотворительности — отличный повод провести выходной с семьей и поддержать социальные инициативы региона.