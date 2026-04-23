В Щелково почти наполовину завершили капремонт детского сада

В поселке Загорянский городского округа Щелково на улице Димитрова в рамках областной госпрограммы продолжается капитальный ремонт детского сада (отделения СОШ №21), стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 40 человек и две единицы техники. Они ведут устройство пирога кровли, фасадные работы, отделочные работы, монтаж инженерных сетей и не только.

Площадь учреждения составляет более 1,4 тыс. кв. м, его построили в 1977 году. В рамках ремонта в нем обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только. Завершить его планируют в августе 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.