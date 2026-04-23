В Подмосковье переселенцы из аварийного жилья смогут купить квартиру по сертификату

В Подмосковье переселенцы из аварийного жилья могут приобрести новую квартиру по жилищному сертификату в любом городе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, например, в городе Ногинске Богородского городского округа возводят ЖК «Истомкино парк 2», на территории есть школы, детские сады, медицинские учреждения, магазины, аптеки, банки, сервисные службы. Вблизи расположен стадион и спорткомплекс, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. В состав ЖК входят два 14-17-этажных монолитно-кирпичных дома. Кроме того, в Волоколамске расположен ЖК «Новый Благодар», его территория поделена на зоны тихого и активного отдыха. Там обустроили детские площадки, высажены зеленые кустарники, деревья и цветники, пешеходный бульвар, воркаут-зону.

Вблизи ЖК «Дзержинский» есть детские сады и школы, а также крупные торговые центры. Инфраструктуру дополняют спортивный комплекс Орбита, городская гимназия и крупный торговый центр в районе Городского рынка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.