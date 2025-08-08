Стала известна причина массового отравления алкоголем в Адлере

Массовое отравление алкоголем в Адлере, по предварительным данным, вызвано наличием метилового спирта в образцах самодельного алкоголя. Предполагается, что опасное вещество попало в напитки через сивушные масла, образующиеся при нелегальном производстве вина и других крепких напитков, предназначенных для продажи.

Как сообщил телеграм-канал Mash, крупная партия контрафактного алкоголя, изъятая у задержанного торговца из Абхазии и замаскированная под «домашнюю чачу», предназначалась для отправки в Москву. По сведениям канала, производитель регулярно поставлял свою продукцию в различные регионы страны.

Один из покупателей сообщил, что ранее не возникало сомнений в качестве напитка, однако после консультации со специалистами стало известно о его смертельной опасности.

Важно отметить, что этиловый и метиловый спирты практически неразличимы по внешнему виду и запаху. Однако их воздействие на организм кардинально отличается: метанол значительно более токсичен и может привести к необратимым последствиям, включая слепоту и летальный исход. Этанол, в свою очередь, является основным компонентом всех разрешенных алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что женщина, продававшая смертельную чачу в Сочи, признала вину в торговле суррогатом.