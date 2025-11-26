Силовики устроили рейд в российском книжном магазине из-за пропаганды ЛГБТ

Силовики провели рейд в книжном магазине «Своя комната» в Улан-Удэ из-за пропаганды ЛГБТ* среди несовершеннолетних, сообщил «Постньюс» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

По информации источника, в магазине по инициативе владельцев и местных фемактивистов организовали фестиваль. В рамках мероприятия они организовали «аукцион плохих книг». Жители могли в свободном доступе приобрести в магазине различные книги, посвященные ЛГБТ-тематике. Кроме того, в ассортименте были представлены издания, выпущенные при поддержке нежелательных в России организаций.

По данным источника, официально мероприятие предлагали посетить исключительно совершеннолетним горожанам. Однако фактически никто не проверял документы у гостей. На аукционе находились дети. При продаже книг сотрудники также не просили документы, удостоверяющие личность.

По информации источника, владельца магазина привлекли к ответственности на основании статьи 6.21 КоАП РФ (часть 1). Его оштрафовали на сумму в размере 100 тыс. руб.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.