«Точно так и было»: Захарова рассказала, как в Молдавии появился первый гей*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале в ироничной форме отреагировала на заявление депутата от правящей молдавской партии «Действие и солидарность» Михая Друцэ о влиянии великого русского поэта Александра Пушкина на появление гомосексуалистов* в республике.

Мария Захарова отметила, что подобное обвинение в адрес Пушкина прозвучало с трибуны парламента в Молдавии. В заявлении также упоминалось про Российскую империю.

«Геи* в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», — процитировала депутата Мария Захарова.

Мария Захарова иронично отметила, что все происходило именно так, как предположил депутат Друцэ.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: "Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…". Так там появился первый», — написала в своем телеграм-канале Захарова.

Подписчики моментально отреагировала на пост Захаровой. Одни комментаторы оценили чувство юмора Марии Захаровой. Пользователи также отметили, что не удивлены подобным заявлениям иностранных политиков. Они уверены, что разные провокации будут звучать еще не один раз. Часть россиян высказала мнение, что подобные заявления депутата свидетельствуют о проблемах в руководстве республики.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.