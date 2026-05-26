Символ Победы на месте: легендарный Т-34 снова встречает кемеровчан на кольце Притомского проспекта

В мэрии областной столицы проинформировали, что раритетная боевая машина будет встречать горожан и гостей города на привычной точке — на кольце Притомского проспекта. Пробудет она там вплоть до следующего Дня Победы.

По данным издания, в апреле текущего года этот прославленный экспонат, давно ставший одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне, временно покинул постамент. Танк сняли для того, чтобы он принял участие в торжественном марше, посвященном 9 Мая. Легендарная боевая машина прошла в колонне военной техники, после чего была возвращена на свое постоянное место.

В мэрии города подчеркнули, что возвращение экспоната на место уже состоялось, и теперь он снова радует глаз кемеровчан, напоминая о героическом прошлом страны.

