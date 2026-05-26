Звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй перенесла операцию на глазу
The Voice: Энн Хэтэуэй рассказала о перенесенной из-за катаракты операции
Энн Хэтэуэй, которую недавно назвали самой красивой женщиной в мире, сделала откровенное признание. Оказывается, на протяжении почти десяти лет актриса страдала от серьезных проблем со зрением, пишет The Voice.
Отмечается, что Хэтэуэй диагностировали раннюю катаракту, из-за которой она фактически ослепла на левый глаз.
«Изображение было размытым, цвета выглядели выцветшими, я перестала чувствовать блики», — рассказала Энн.
Недавно звезда решилась на операцию. Хирурги заменили затуманенный хрусталик. И только после вмешательства актриса поняла, насколько все было плохо.
«Я не поверила своим глазам, когда увидела весь спектр цветов», — призналась она.
Теперь Энн просыпается каждый день и благодарит судьбу за возможность видеть мир во всех его красках.
Тем временем карьера актрисы идет в гору. Она успешно завершила промо-тур фильма «Дьявол носит Prada-2» и сейчас продвигает психологическую драму «Мать Мария». Кроме того, Хэтэуэй получила роль Пенелопы в грядущей «Одиссее» Кристофера Нолана.
