Не останавливайся: 103-летний танкист, переживший Великую депрессию, раскрыл девиз долголетия

Он родился, когда еще вовсю гремела Гражданская война в России, пережил Великую депрессию, воевал на танке во Вторую мировую и теперь в 103 года трижды в неделю жмет железо — американец Джеймс Снид раскрыл формулу своего долголетия. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Секрет оказался простым и старым как мир. В 1930-х годах учительница дала юному Джеймсу девиз, который он пронес через всю жизнь: «Хорошо, лучше, лучше всех — не останавливайся, пока хорошее не станет лучше, а лучшее — лучше всех». Мужчина до сих пор повторяет эту фразу.

История 103-летнего ветерана поражает. Он появился на свет в 1922-м. После войны построил дом своими руками, воспитал пятерых детей. Его жена стала одной из первых темнокожих учительниц в школе для белых — Снид активно боролся за гражданские права, не боясь идти против системы. Сейчас долгожитель живет с дочерью и, несмотря на почтенный возраст, три раза в неделю посещает тренажерный зал.

Врачи говорят, что генетика — это много, но главное все же в голове. Снид доказал: постоянное движение вперед, вера в лучшее и отказ останавливаться на достигнутом творят чудеса.

