«Случай просто из ряда вон»: Алексей Глызин рассказал, как утихомиривал пьяную дебоширку в самолете

Певец Алексей Глызин рассказал обстоятельства инцидента в самолете, где ему пришлось успокаивать пьяную дебоширку, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, самолет с певцом Алексеем Глызиным пришлось развернуть в воздухе. Артист рассказал, что на борту находилась пьяная женщина. Ситуация накалялась каждую минуту: дети капризничали и кричали, некоторым пассажирам стало плохо, один человек потерял сознание.

Певец рассказал, что дебоширка крушила самолет, набрасывалась на стюардессу. Глызин вмешался в конфликт. Он пытался объяснить женщине, что ей придется платить большую неустойку. Певец предупредил, что пассажирку внесут в черный список. Дебоширка не успокаивалась. Ее даже пришлось связать.

«Этот случай просто из ряда вон, потому что пришлось самолет в воздухе на пол пути развернуть», – рассказал певец.

Певец отметил, что женщина часто кричала о высокопоставленных покровителях в силовых структурах. Глызин вмешался в ситуацию, чтобы как можно скорее успокоить женщину. У него запланирован концерт, поэтому не хотелось переживать стресс.

По прибытию в Москву на место инцидента пришли представители транспортной полиции и прокуратуры. Пассажирам оказали помощь. На разбирательства ушло около двух часов.

«Раньше я тоже выпивал и перед, и во время перелетов. Но сейчас я этого не делаю, осознал свои ошибки и работаю над собой», – подчеркнул Глызин.

