Корреспондент РИА Новости изучил электронную базу Роспатента и пришел к мнению, что 27 июня «Союзмультфильм» подал заявку о регистрации товарного знака «Чебубу».

В документах указано, что организация намерена производить с целью дальнейшего распространения по территории РФ различные товары, в том числе косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты и канцелярские принадлежности.

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина обратила внимание, что название торговой марки ассоциируется с популярной игрушкой Лабубу. Эксперт предположила, что Чебубу станет ее отечественным преемником или аналогом.

«Регистрация бренда „Чебубу“ по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении „Союзмультфильма“ заранее застолбить это название на перспективу. Такой подход — стандартная практика для крупных медиахолдингов», — рассказала РИА Новости эксперт Акиншина.

Эксперт пояснила, что крупные медиахолдинги стараются заранее занять лидирующие позиции и не допустить к реализации каких-либо проектов конкурентов. Впоследствии сотрудники смогут применять товарный знак при изготовлении одежды, цифровых продуктов, игрушек или мультфильмов, получая монетизацию.

К заявке прикреплено фото Чебубу, сообщил телеграм-канал РЕН ТВ. На картинке изображен Чебурашка, который держит в руках апельсин. У него оскал на лице и черные большие глаза без зрачков.

Ранее сообщалось, что москвичка стала жертвой мошенников при заказе оптовой партии китайской игрушки Лабубу.