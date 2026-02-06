Спасительный циклон: почему ветер с Атлантики стал главной новостью для задымленного Кузбасса

По информации издания, для Кемерова данный режим был актуален с 3 февраля, а в Новокузнецке, Прокопьевске и близлежащих районах смог и высокая концентрация загрязнений в воздухе фиксировались с 30 января. Все это время промышленные объекты региона обязаны были сокращать объемы выбросов, чтобы предотвратить дальнейшее накопление вредных веществ в атмосфере. Отметим, что режим НМУ, прерываясь ненадолго, действовал в области с середины минувшего месяца.

Объяснение завершения сложного экологического этапа дала новокузнецкий метеоролог Алена Поскребышева. По ее словам, в Сибирь прорывается мощный атмосферный фронт с Атлантики. Этот активный циклон принесет не только перемену погоды, но и, что самое важное, усиление ветра, который рассеет скопившиеся в воздухе промышленные выбросы и смог.

«Ничто не может длиться вечно…Мы устали от морозов и НМУ. В небесной канцелярии нас услышали, на Сибирь надвигается мощный Атлантический циклон», — рассказала специалист.

Ранее синоптик Ильин сообщил, что в Подмосковье с 7 по 8 февраля ожидается потепление до 9 градусов мороза.