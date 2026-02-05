Мягкий февральский мороз: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные дни

В Москве и Подмосковье в выходные дни 7-8 февраля потеплеет до 9 градусов мороза. Об этом сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в столице в субботу ожидается облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков.

«Температура ночью -15…-13, днем -9…-7 градусов. Ветер восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ночью облачно и небольшой снег, днем погода останется такой же.

«Ночью температура -15…-10, днем -15…-10 градусов. Ветер северный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник, 9 февраля, ночью облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура -21…-16 градусов. Днем -15…-10 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.

