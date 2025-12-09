«Средство самозащиты» как оружие нападения. В Балашихе спор за кусок асфальта едва не закончился уголовным делом

В Балашихе на проезжей части произошел публичный конфликт между двумя водителями, который перерос в обмен химическими средствами защиты. Юрист Гульназ Измайлова в комментарии для REGIONS рассказала о последствиях подобных конфликтов.

Запись инцидента, где мужчины активно применяют друг против друга перцовые баллончики, распространилась в местном телеграм-канале. На видео запечатлено, как участники конфликта, игнорируя призывы очевидцев остановиться, продолжают распылять газ. Как выяснилось позднее, причиной столь агрессивного противостояния стал спор из-за одного парковочного места. Инцидент прекратился лишь тогда, когда неподалеку случайно освободилась еще одна парковочная зона.

Как пояснила REGIONS юрист Гульназ Измайлова, прекращение ссоры по этой причине не освобождает участников от ответственности за применение перцовых баллончиков в общественном месте без законных на то оснований.

«Их действия подпадают под ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Здесь наказание — штраф от 500 руб. до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток», — рассказала юрист.

Эксперт предупредила, что в случае нанесения вреда здоровью виновник будет уже привлечен к уголовной ответственности. Врач-терапевт Константин Недошивин обратил внимание, что в случае развития аллергической реакции инцидент с баллончиком мог привести к затруднению дыхания. Без квалифицированной медицинской помощи обойтись было бы невозможно.

