Батюшка объяснил, почему некрещеные могут входить в храм и даже креститься

Многие боятся даже приближаться к церкви, если не прошли обряд крещения. А зря. Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино (Домодедово), развеял главный страх: некрещеным и иноверцам не только не запрещают заходить в храм, но и разрешают ставить свечи и даже креститься. Об этом сообщает REGIONS .

По словам священника, Церковь открыта для любого человека. Экскурсия, любопытство или желание помолиться за умерших родственников — повод переступить порог. Более того, батюшка разрешает некрещеным осенять себя крестным знамением. Главное — делать это искренне, с верой во Христа. И тогда, возможно, первый шаг приведет к крещению.

Трушин уточняет: если у посетителя возникают вопросы о тонкостях православия, лучше подождать окончания службы и спросить у священника. Простые вещи — к какой иконе поставить свечу — подскажет дежурный за свечным ящиком.

Для миллионов людей, которые считают себя «недостойными» войти в храм, это откровение. Никакого запрета нет. Есть лишь открытые двери и готовность помочь. Батюшка подчеркивает, что у Церкви нет к этому никаких возражений.

