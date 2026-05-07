«Господь видит сердце, а не руки»: протоиерей объяснил, зачем креститься в автобусе при виде храма

Видите церковь из окна автобуса или слышите звон колоколов — рука сама тянется ко лбу. Это древняя традиция, но многие стесняются или не знают, правильно ли поступают. Протоиерей Александр Трушин объяснил, зачем люди крестятся в транспорте и обязательно ли это делать.

Традиция осенять себя крестным знамением при виде храма или услышав колокольный звон уходит корнями в глубь веков. На Руси путник, завидев купола, останавливался, снимал шапку и крестился. Это был жест благоговения и напоминание, что «все мы ходим под Богом».

Сегодня многие воспринимают это как обязательное правило. Если человек глубоко верующий, христианское воспитание подсказывает ему: завидев храм, стоит хоть на миг обратиться к Богу. Но если не перекреститься, греха не будет. Главное — чтобы жест шел от сердца, а не был механическим.

Как же быть в переполненном автобусе или за рулем? Батюшка советует: не размахивать руками и не привлекать внимания. Тихий, незаметный жест — лучший вариант. Если вы за рулем — креститься, не глядя на дорогу, опасно. Мысленно перекреститься и сказать короткую молитву («Господи, помилуй») гораздо безопаснее.

