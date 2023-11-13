Стало известно о сложностях с трудоустройством экс-военных ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

Экс-военные ЧВК «Вагнер», которые пытаются трудоустроиться после завершения действия контракта в Новосибирске, сталкиваются с определенными сложностями, сообщает atas.info .

Бывшим военным частной организации, у которых есть судимость, трудоустроиться тяжелее всего. Многие работодатели не хотят принимать их на работу. На некоторые должности экс-военных просто не имеют право принимать. Например, человек с судимостью не может работать с оружием. Вакансии охранников с высокой заработной платой даже не стоит рассматривать.

Вторая причина - после высокой зарплаты, которую военные получали в ЧВК «Вагнер», сложно перестроиться и работать за небольшие деньги. Преимущественно бойцы стараются найти место на заводах Новосибирска или устраиваться охранниками.

Заключать контракты с Минобороной многие не хотят. Ранее стало известно, что в ЧВК «Вагнер» снова начали принимать военных. Теперь люди с судимостью не имеют право участвовать в военных действиях. Заключать контракты мужчинам предложено с Росгвардией. На данный момент информации о заработной плате или условиях работы нет. Центр в Новосибирске был закрыт после гибели одного из создателей ЧВК Евгения Пригожина.

Сообщали, что ЧВК возглавит сын Евгения Пригожина. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», справится ли Павел Пригожин с данной ролью.