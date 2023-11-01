«Проверяется все боем»: выяснилось, сможет ли сын Пригожина эффективно возглавить бойцов ЧВК «Вагнер»

После трагической гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ЧВК «Вагнер» осталась фактически «обезглавленной», и многих интересовала ее дальнейшая судьба. Наконец она стала известна — новым главой компании стал сын Пригожина Павел, под чьим руководством отряд бойцов вошел в состав Росгвардии.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, приживется ли новый руководитель в «Вагнере».

«Сейчас трудно говорить, как это все будет — кто будет уважать его, кто нет. Фамилия на слуху, конечно, но проверяется все боем. С другой стороны, раз его назначили, значит, какой-то человек за этим решением стоит, поддерживает Пригожина-младшего — может быть, коллеги, бойцы, главы отрядов. В любом случае, эффект будет скоро виден, первый же бой все решит», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что теперь ЧВК выглядит иначе, а потому воспринимать ее стоит иначе. На сегодняшний день речь идет о небольшом отряде, который, судя по всему, и будет контролировать Павел Пригожин.

«Сейчас «Вагнера» как такового и нет, кто-то в составе Минобороны, кто-то в «Ахмате», кто-то теперь в Росгвардии, по-другому называются отряды, хоть и не запрещена символика ЧВК. Но слухи о назначении сына Пригожина уже не первый раз появляются, а значит, доля правды в них есть. Будут и дальше служить Родине, ведь она у нас одна, и защищать ее надо всем», — заключил Дандыкин.

Ранее выяснилось, принимают ли бойцы ЧВК «Вагнер» участие в конфликте на Ближнем Востоке.