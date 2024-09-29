Президент провел множество встреч с партнерами и не раз выступал на официальных мероприятиях. Однако задачей Зеленского было утвердить мирный план и получить разрешение на удары вглубь России дальнобойными ракетами. В западных СМИ тему комментируют активно, ссылаясь на собственные источники.

Источники уверены, что все больше стран, в частности США, не поддерживают предложенные способы ведения войны. Это может привести к тому, что партнеры постепенно перестанут передавать вооружения. Все чаще в кулуарах звучат призывы прекратить военные действия на Украине. Государственная граница РФ и Украины пройдет по линии фронта, которая установится на момент переговоров.

«Близкая к западным посольствам среда активистов, политиков и СМИ уже давно продвигает на Западе линию, что Зеленский слишком авторитарен и коррумпирован, чтоб вести страну в Европу. В таких условиях, остановка войны по линии фронта может стать для Банковой еще не самым худшим сценарием», — сообщил источник в политических кругах.

Источник отметил, что правительство должно заранее подготавливать народ к возможной потере территорий. Пока в СМИ такой пропаганды нет. Если этого не сделать, то в случае изменения стратегии ведения военных действий, в стране начнутся внутриполитические проблемы.

Ранее сообщалось, что в Британии увидели неизбежность поражения Запада в конфликте на Украине.