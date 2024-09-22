В Британии увидели неизбежность поражения Запада в конфликте на Украине
Меркурис заявил о неизбежности поражения Запада в конфликте на Украине
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Британский эксперт Александр Меркурис высказался о конфликте на Украине и путях его завершения. Обозреватель считает, что завершить конфликт Запад может лишь двумя способами. Его мнение публикует РИА Новости.
Страны Запада могут столкнуться со сложным выбором, если решать завершить конфликт самостоятельно. По мнению Меркуриса, у Запада есть лишь два варианта: ограниченное поражение, либо глобальная катастрофа.
«На Западе должны осознать, что в этом конфликте для него не существует возможности победить. Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией», — считает британский эксперт.
Меркурис подчеркнул, что «таков реальный выбор» и варианта с победой в этом конфликте для Запада не существует.
Напомним, уже не первый месяц страны Запада обсуждают возможность разрешить Украине бить вглубь России. В Москве предупреждали, что США, Британия и ЕС все сильнее втягиваются в прямое противостояние с Россией, и Россия в конце концов будет вынуждена дать странам НАТО ответ.
Ранее Меркурис выразил мнение, что отвод ВСУ из-под Курска будет стоить Зеленскому политической карьеры.