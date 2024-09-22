Британский эксперт Александр Меркурис высказался о конфликте на Украине и путях его завершения. Обозреватель считает, что завершить конфликт Запад может лишь двумя способами. Его мнение публикует РИА Новости .

Страны Запада могут столкнуться со сложным выбором, если решать завершить конфликт самостоятельно. По мнению Меркуриса, у Запада есть лишь два варианта: ограниченное поражение, либо глобальная катастрофа.

«На Западе должны осознать, что в этом конфликте для него не существует возможности победить. Единственный вопрос заключается в том, потерпим ли мы ограниченное геополитическое поражение, или столкнемся с катастрофой из-за прямой военной конфронтации с Россией», — считает британский эксперт.

Меркурис подчеркнул, что «таков реальный выбор» и варианта с победой в этом конфликте для Запада не существует.

Напомним, уже не первый месяц страны Запада обсуждают возможность разрешить Украине бить вглубь России. В Москве предупреждали, что США, Британия и ЕС все сильнее втягиваются в прямое противостояние с Россией, и Россия в конце концов будет вынуждена дать странам НАТО ответ.

Ранее Меркурис выразил мнение, что отвод ВСУ из-под Курска будет стоить Зеленскому политической карьеры.