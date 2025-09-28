Суд в Москве разыскивает более 82 тыс. бутылок алкоголя обанкротившейся компании

Арбитражный суд Москвы направил запрос в районный отдел полиции в Воронежской области с просьбой прояснить местонахождение более 82 тыс. бутылок алкоголя курского производства, сообщило РИА Новости после ознакомления с материалами дела.

По информации издания, запрос был направлен повторно. Заявление в суд подала компания ПК «Кристалл-Лефортово». Росалкогольтабакконтроль отказался продлевать время хранения и реализации остатков алкогольной продукции компании, которая ранее считалась одним из крупнейших в РФ производителем водки. Представители компании намерены через суд продлить действие предыдущей лицензии, выданной в 2017 году. Количество продукции — 82445 бутылок.

«С целью повторного направления запроса в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области… о предоставлении информации в отношении нахождения/не нахождения алкогольной продукции под арестом в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство», — говорится в определении суда.

По данным издания, суд поручил экспертам Торгово-промышленной палаты Воронежской области проверить качество алкогольной продукции, чтобы оценить возможность реализации товара. Алкоголь должен находиться на складах в селе Новая Усмань. В материалах дела указано, что эксперт с декабря 2024 года не может получить доступ к алкогольной продукции, чтобы провести анализ. В июне суд направил запрос в полицию, чтобы выяснить местонахождение товара. Ответ не поступил.

По данным издания, предприятие прекратило деятельность по причине банкротства. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Курской области.

