Сирийский суд заочно арестовал действующего президента Сирии, сбежавшего с семьей в Москву

В Сирии произошло местный суд заочно выдал ордер на арест экс-президента страны Башара Асада. Решение было принято в отношении событий 2011 года в городе Дераа, где начались антиправительственные выступления, положившие начало многолетнему конфликту. Такие сведения 27 сентября опубликовало агентство SANA.

Согласно официальному заявлению верховного судьи, это решение открывает путь для международного преследования сирийского лидера. Там отметили, что ордер связан с событиями в Дераа 2011 года. Именно тогда начались антиправительственные протесты, которые со временем переросли в гражданскую войну, продолжавшуюся до 2024 года.

В Сирии годами требовали освобождения политических заключенных, а также механизмы, которые позволят бороться с коррупцией и наладить экономику. Также общественность призывала к демократическим реформам и прекращению многолетнего правления партии Баас и семьи Асада. Случались как гражданские, так и военные противостояния, разгоревшиеся с новой силой в 2024 году. Тогда силы оппозиции вошли в Дамаск, что ознаменовало падение режима Асада после 24 лет правления. Сам экс-президент Сирии и его семья уехали из страны во время обострений и нашли политическое убежище в России.

Отметим, ордер на арест — это официальный судебный документ, который требует немедленного задержания указанного лица. Асад уже не является президентом Сирии, следовательно, юридически не имеет неприкосновенности. Ордер увеличивает вероятность ареста по запросу или по решению национальных судов других государств. На свободе экс-глава арабского государства сможет оставаться лишь в лояльных странах, или там, где запросил убежище.

В случае, если политика задержат, то, вероятно, будет рассмотрено уголовное дело по принципу универсальной юрисдикции. То есть, суды третьих стран (Германия или Франция) смогут рассматривать дела о военных преступлениях Асада, независимо от того, где они были совершены.

Ранее сообщалось, что Франция выдала ордера на арест Башара Асада и шести сирийских чиновников.