Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в столице. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин лично поприветствовал ветеранов, собравшихся на центральной трибуне, сообщил ТАСС. Несмотря на то, что многие сидели вдалеке от первого ряда, где были предусмотрены места для глав государств, российский лидер подошел к каждому, пожав руки. Со многими он обменялся несколькими словами. Самый старший из ветеранов — Кирилл Семенов — в этом году отпразднует свое 103-летие.

Президент России Владимир Путин смотрит парад рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым, освобождавшим ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.

С ветераном Великой Отечественной Светом Туруновым, который вместе с президентом РФ Владимиром Путиным находится на трибуне и смотрит праздничный парад, связана славная боевая история. Как передает корреспондент РИА Новости, он принимал непосредственное участие в освободительных операциях на территории Польши и Чехословакии. Стоит отметить, что свой столетний юбилей ветеран отпраздновал год назад.

Ранее сообщалось, что на Чукотке впервые прошел «Бессмертный полк» на вездеходах.